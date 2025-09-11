Двукратному олимпийскому чемпиону по хоккею заочно предъявили обвинения по статье о "посягательстве на территориальную целостность Украины"

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск депутата Госдумы Вячеслава Фетисова. Это следует из базы данных украинского МВД, с которыми ознакомился ТАСС.

Фетисова объявили в розыск в 2022 году по линии СБУ Тернопольской области. Двукратному олимпийскому чемпиону по хоккею заочно предъявили обвинения по статье о "посягательстве на территориальную целостность Украины".

С 2021 года Фетисов находится в базе данных украинского экстремистского сайта "Миротворец".

СБУ регулярно заочно предъявляет обвинения российским политическим, военным, культурным и общественным деятелям. Помимо этого, Владимир Зеленский подписывает многочисленные указы о санкциях против российских физических и юридических лиц, а также граждан других стран, которых Украина обвиняет в сотрудничестве с РФ.