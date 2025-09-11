Член комитета СФ по науке, образованию и культуре указал, что сегодня рынок туризма наполнен "серыми" гидами, у которых нет ни знаний, ни опыта

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Член комитета СФ по науке, образованию и культуре Айрат Гибатдинов считает, что для гидов в наиболее опасных видах туризма необходимо ввести обязательное лицензирование, соответствующий запрос был отправлен министру экономического развития. Об этом он сообщил ТАСС.

"Направил запрос в адрес министра экономического развития с просьбой рассмотреть возможность внедрения обязательных лицензий для отдельных категорий туристических гидов - речь идет о тех, кто сопровождает группы в горные и водные походы, а также по туристическим направлениям, которые могут потенциально быть опасными для здоровья участников экскурсий. Штрафы за нелегальную деятельность должны быть значительно выше, а при систематических нарушениях должна наступать уголовная ответственность", - сообщил Гибатдинов.

Сегодня рынок туризма наполнен "серыми" гидами, которые берут на себя ответственность за жизни людей, не имея ни знаний, ни опыта, отметил сенатор. По данным Российского союза туриндустрии, до 80% горных гидов работает нелегально, что приводит к трагедиям и гибели людей в горах или на сложных маршрутах, добавил он.

Кроме того, важно приостанавливать работу недобросовестных турфирм и блокировать рекламу их услуг, рассказал Гибатдинов. Разработка четкого перечня экскурсий, где обязательна лицензия, поможет отделить профессионалов от самозванцев и даст туристам уверенность, что их безопасность - в руках профессиональных гидов, отметил сенатор.