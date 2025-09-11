Российско-бразильская кругосветная экспедиция завершила российскую часть пути

По словам председателя омского отделения РГО Ивана Кротта, следующей точкой маршрута станут Алеутские острова

ОМСК, 11 сентября. /ТАСС/. Российско-бразильская кругосветная экспедиция на яхте Fraternidade ("Братство"), следующая под флагом БРИКС, покинула Анадырь и завершила российскую часть маршрута, сообщил ТАСС председатель омского отделения Русского географического общества (РГО) Иван Кротт. Следующей точкой станут Алеутские острова.

"Завершилась российская часть маршрута международной парусной экспедиции "Братство - 2025". Яхта Fraternidade покинула Анадырь и взяла курс в Тихий океан. Позади - тысячи миль, пройденных вдоль побережья нашей страны, встречи с местными жителями и знакомство с культурой Крайнего Севера. Завершение маршрута вдоль российских берегов стало большим достижением, которое стало возможным благодаря мужеству и мастерству российско-бразильской команды", - сказал Кротт.

Он добавил, что следующей точкой станут Алеутские острова. "Теперь начинается новый, не менее важный отрезок пути. Впереди - самая экзотическая часть путешествия: новые культуры и вызовы стихии", - отметил председатель отделения.

Экспедиция стартовала 12 апреля из бразильского Сальвадора и посвящена 80-летию Победы и 180-летию РГО. За 10 месяцев команда планирует преодолеть около 45 тыс. км.