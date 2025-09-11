Мэр столицы добавил, что до 2028 года планируется включить в систему городского транспорта не меньше 30% действующих смежных межрегиональных маршрутов наземного городского транспорта

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Двадцать пять действующих смежных межрегиональных маршрутов на северо-западном и западном направлениях включат в систему Московского транспорта до конца 2025 года. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"Вместе с правительством Московской области приняли решение о запуске маршрутов между Москвой и Подмосковьем. В этом году включим в систему московского транспорта 25 действующих смежных межрегиональных маршрутов на северо-западном и западном направлениях. Это позволит повысить комфорт перевозок и дать дополнительный импульс развитию транспортной инфраструктуры в Московском регионе", - написал мэр.

Он уточнил, что первые два маршрута были запущены в июле: №1434 (бывший №434) Москва (м. "Планерная") - ЖК "Эдем"; №1343 (бывший №343) Москва (метро "Беломорская") - Химки (микрорайон Новогорск).

"На сентябрь намечен запуск еще четырех: №1383 (бывший №383 и №946к) Москва (метро "Планерная") - Химки ("Ашан"); №1873а (бывший №873 и №1873) Москва (метро "Сходненская") - Химки (ЖК "Велтон Парк"); №1971 (бывший №971к) Москва (м. "Сходненская") - Химки (ЖК "Мишино"); №1342к (бывший №342к) Москва (м. "Беломорская") - Химки (микрорайон Клязьма)", - анонсировал Собянин.

По его словам, у пассажиров впервые появится возможность приобрести билеты без ограничения количества поездок. "Автобусы смежных межрегиональных маршрутов будет легко отличить от городских - для них разработан специальный дизайн. В остальном они полностью соответствуют стандартам московского транспорта. Среди них - предсказуемые интервалы движения и удобное расписание", - отметил мэр.

Он добавил, что до 2028 года планируется включить в систему городского транспорта не меньше 30% действующих смежных межрегиональных маршрутов наземного городского транспорта.