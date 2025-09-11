В пострадавших от паводка районах восстановили 70 участков дорог

ЯКУТСК, 11 сентября. /ТАСС/. Власти Якутии рассчитывают привлечь средства недропользователей для проведения русловых работ на реке Индигирке, вышедшей в этом году из берегов, для минимизации рисков затопления в будущем. Об этом сообщил председатель правительства Якутии Кирилл Бычков в своем Telegram-канале.

"Провел совещание по итогам проведения аварийно-восстановительных работ в районах республики, пострадавших от паводка, - написал Бычков. - Сегодня важная задача - завершить все восстановительные работы до наступления холодов и минимизировать риски затопления в будущем. Для этого я поручил провести русловые работы на реке Индигирке с привлечением средств от недропользователей".

По его словам, в пострадавших от паводка районах из 90 участков дорог полностью восстановлены 70. "На остальных региональных и муниципальных дорогах работы будут завершены до 30 сентября", - уточнил он.

"Полным ходом идут работы и по восстановлению жилья. Благодаря оперативной доставке стройматериалов из 94 пострадавших семей Оймяконского района ремонт уже завершили 59. Для семей, полностью потерявших жилье, активно ведется строительство многоквартирного дома. Во время визита в район поручил выделить на эти цели дополнительное финансирование в рамках республиканского движения добрых дел. Сегодня строительная готовность объекта составляет 90%", - уточнил председатель правительства.

Из центральных районов Якутии в Оймяконский район направлено 14 грузовиков с 180 т сена. "Общий объем поставленного сена составит около 1 164 т. Весь груз будет доставлен в населенные пункты Усть-Нера, Оймякон, Томтор, Терют и Ючюгей в установленные сроки", - добавил он. В данный момент восстановлены тепловые сети в селах Оймякон и Берег-Юрдя, заменены поврежденные опоры линий электропередач. Котельные были запущены в августе-сентябре, что позволило вовремя начать отопительный сезон.

В начале июля обильные осадки на северо-востоке республики вызвали подъем воды в реках. В Оймяконском и Абыйском районах были подтоплены 382 дворовые территории, повреждены 127 жилых помещений, из них пять утрачены. Восстановительные работы начались после освобождения территорий от воды.