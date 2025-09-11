Губернатор города Михаил Развожаев отметил, что будет громко

СЕВАСТОПОЛЬ, 11 сентября. /ТАСС/. Работы по уничтожению взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны пройдут в пригороде Севастополя в четверг, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.

"Ориентировочно с 11:30 до 13:30 [мск] на полигоне в районе Кара-Кобы пиротехники МЧС произведут плановое уничтожение обнаруженных взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. Будет громко, поэтому предупреждаю заранее", - написал Развожаев.

Во время Великой Отечественной войны Севастополь почти год держал оборону, в его окрестностях шли ожесточенные бои, сам город подвергался артобстрелам и авианалетам. Освободить Севастополь советским войскам удалось в мае 1944 года после четырех дней тяжелейших боев. До сих пор в городе и его окрестностях регулярно находят снаряды и другие боеприпасы той поры.