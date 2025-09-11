Набраться опыта можно в многопрофильных больших стационарах, чаще всего это государственные учреждения, где будут наставники, отметил Бадма Башанкаев

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Программы наставничества и обязательное заключение целевых контрактов для студентов-бюджетников в медвузах нужны, чтобы молодые медицинские работники получили практические навыки. Об этом ТАСС заявил первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев ("Единая Россия").

Ранее правительство РФ внесло в палату парламента законопроект, который, как отметил Башанкаев, включает "целую экоструктуру" нововведений. Документ предусматривает, что при поступлении на бюджетные места по программам высшего медицинского и фармацевтического образования студенты должны будут заключать договоры о целевом обучении. Кроме того, авторы инициативы предлагают организовать обязательную трехлетнюю программу наставничества для выпускников медвузов, в течение которой им предстоит работать вместе с более опытными коллегами в организациях, предоставляющих бесплатную медицинскую помощь.

"Когда человек сразу после института заходит в частное учреждение, то я, честно, сомневаюсь в его квалификации. Нужно набраться опыта. Набраться опыта можно в многопрофильных больших стационарах, чаще всего это государственные [учреждения], - там, где будут наставники. Поэтому такая структура законов, которые объединены и, нам кажется, <…> улучшат качество медицинской помощи, решат вопросы с кадровым дефицитом", - сказал Башанкаев.

При этом он подчеркнул, что для успешной реализации нововведений нужно будет "региональные власти подстегивать, в хорошем смысле слова", чтобы у приезжающих на работу в регионы студентов были хорошие социальные условия. "Это должна быть забота. Не просто "приехал в пустое место, пустое поле, на целину", а это работа грамотного руководителя региона. Ведь это же кадры. Они приехали, а если им понравится, они останутся, они заведут семью, будут рожать детей, и они будут растить хорошую такую медицинскую традицию дальше в этом регионе", - объяснил депутат.

Башанкаев также отметил, что парламентарии находятся в диалоге с кабмином по поводу дальнейшей работы над законопроектом. "Там есть вопросы по платным студентам, там есть вопросы о наставниках - где их столько взять. Но это рабочие моменты, которые мы отработаем", - заключил он.