САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Петербургские росгвардейцы начали применять подводных роботов для обследования акваторий Невы и Финского залива. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии.

"В Санкт-Петербурге морские специалисты Северо-Западного округа Росгвардии начали применять телеуправляемые необитаемые подводные аппараты для обследования акваторий Невы и Финского залива. Подводные роботы помогают росгвардейцам в целях обеспечения безопасности производить осмотр подводных объектов и конструкций, гидротехнических сооружений, морских судов и дна", - рассказали в пресс-службе.

Аппараты снабжены видеокамерами, мощными прожекторами, аккумуляторами и двигателями, которые обеспечивают всенаправленное движение на 360 градусов. Водолазы Росгвардии осматривают акватории, в которых нередко находят боеприпасы времен Великой Отечественной войны. К обследованиям акваторий Невы и Финского залива привлечены морские подразделения отрядов ОМОН "Бастион", "Балтика" (на транспорте), СОБР "Гранит", специального моторизованного Измайловского полка Северо-Западного округа Росгвардии, уточнили в пресс-службе.