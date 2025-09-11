Для арт-объекта потребовалось 500 кг солнечного камня и 60 тыс. светодиодов

КАЛИНИНГРАД, 11 сентября. /ТАСС/. Калининградский янтарный комбинат (КЯК, входит в госкорпорацию "Ростех"), расположенный на побережье Балтийского моря, превратил наблюдательную вышку на краю крупнейшего в мире месторождения самоцвета в новый арт-объект - "Янтарный маяк". Для необычного маяка на смотровой площадке Приморского карьера потребовалось 500 кг солнечного камня и 60 тыс. светодиодов, сообщила пресс-служба предприятия.

В необычный арт-объект превращена бывшая наблюдательная вышка. Для ее реновации комбинат разработал фасадные панели из янтаря. Размер каждой 75 см на 71 см, а вес - около 9 кг. Панели стали самыми крупными из когда-либо созданных предприятием. На облицовку конструкции высотой 5 м ушло 55 таких плит.

"Новый арт-объект - это не просто украшение популярной туристической локации региона, но и демонстрация современных возможностей переработки древнего самоцвета. В фасадных решениях технологи передали природное многообразие балтийского янтаря и сохранили высокий уровень прозрачности плит. Это позволило подсветить конструкцию изнутри - свет проходит через янтарь и приобретает оттенки камня. Так бывшая смотровая вышка обрела теплое свечение и стала "Янтарным маяком", - рассказала заместитель генерального директора по ювелирному производству и коммерческой деятельности комбината Майя Скворцова, слова которой приводит пресс-служба.

Отмечается, что общий вес янтаря, использованный для производства наружных панелей, составил 500 кг. Освещают новый "Янтарный маяк" 60 тыс. светодиодов. Подсветка включается автоматически с наступлением темноты и работает до рассвета. Арт-объект может увидеть любой гость смотровой площадки Янтарного комбината, откуда открывается вид на действующий карьер по добыче балтийского камня. Ежегодно смотровую площадку посещают более 160 тыс. туристов.

Приморское месторождение янтаря, где разместился "маяк", считается крупнейшим в мире. Его мощность оценивается более чем в 53 тыс. тонн янтаря. Этого достаточно для добычи природного ископаемого как минимум в ближайшие 100 лет.

АО "Калининградский янтарный комбинат" - единственное в мире предприятие, где ведется промышленная добыча янтаря-сырца и изготовление из него ювелирной и сувенирной продукции. Разрабатывает Приморское месторождение в Калининградской области, на территории которой сосредоточено около 90% мировых запасов янтаря. В 2013 году, согласно указу президента РФ Владимира Путина, комбинат был передан под управление государственной корпорации "Ростех". Янтарь-сырец реализуется на электронной торговой площадке АО "Биржа "Восточная" и аукционах для переработчиков.