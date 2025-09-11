Работы по расчистке дорог до полной ширины проезжей части продолжаются

МАХАЧКАЛА, 11 сентября. /ТАСС/. Дорожники восстановили автомобильное движение в горных районах Дагестана после ливневых дождей и схода селевых потоков, сообщается в Telegram-канале управления автомобильных дорог региона (Дагавтодор).

"В Ботлихском, Гергебильском, Гумбетовском, Унцукульском, Цумадинском и Цунтинском районах на автомобильных дорогах, где в результате прошедших 10 сентября ливневых дождей произошли сходы селевых потоков с выносом селевых масс на проезжую часть, обеспечен проезд автотранспорта по временной схеме. Работы по расчистке дорог до полной ширины проезжей части продолжаются", - говорится в сообщении.