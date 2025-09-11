Росгвардейцы задержали мужчину

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Столичные росгвардейцы задержали курьера с гашишем в йогурте, который он пытался с посылкой передать пациенту больницы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Москве.

"Во время патрулирования росгвардейцы получили сигнал тревоги с охраняемого объекта. Прибыв на место, они выяснили у охранника больницы, что к учреждению пришел мужчина, представившийся курьером, и попытался передать посылку для одного из пациентов. Поведение курьера вызвало у сотрудника охранника подозрение, и он решил проверить содержимое посылки. В стакане йогурта был обнаружен полимерный пакетик с неизвестным веществом", - говорится в сообщении.

Росгвардейцы задержали курьера и вызвали следственно-оперативную группу. Экспертиза показала, что в свертке находился гашиш.