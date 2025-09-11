Мероприятие состоится с 3 по 5 октября

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Чемпионат Вооруженных сил Российской Федерации по высокоточной стрельбе в дисциплине "Боевой Снайпинг" имени Героя Советского Союза Федора Охлопкова пройдет в Якутии с 3 по 5 октября. Об этом сообщается в Telegram-канале заместителя председателя правительства - полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

"В период 3-5 октября 2025 г. на базе полигона "Сулус" республики Саха (Якутия) состоится чемпионат Вооруженных сил Российской Федерации по высокоточной стрельбе в дисциплине "Боевой снайпинг" имени Героя Советского Союза Ф.М. Охлопкова", - говорится в сообщении.

Отмечается, что соревнования проводятся в двух видах: день, ночь. Допускаются к участию военнослужащие МО РФ, сотрудники силовых ведомств, инструкторский состав учебных центров силовых структур, гражданские стрелки.

Организаторами выступают центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания "Воин", правительство Республики Саха (Якутия), всероссийская общественная организация "Федерация боевого снайпинга".