В пресс-службе мэрии города назвали дефект косметическим

НОВОСИБИРСК, 11 сентября. /ТАСС/. Специалисты новосибирского метрополитена устранят обнаруженный горожанами дефект на станции метро "Спортивная", ввод которой состоялся на прошлой неделе после многочисленных переносов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии города.

В начале недели Telegram-канал Mash.Siberia опубликовал видео от жителей Новосибирска, на котором видна трещина на новой станции метро, которую ввели в городе в предыдущую пятницу, 5 сентября.

"После публикации видео с трещиной в стене на станции метрополитена "Спортивная" специалистами был произведен визуальный осмотр. В результате осмотра была обнаружена трещина в гипсоволокнистом листе (ГВЛ), прикрепленном к монолитной железобетонной стене. Данная трещина будет устранена в ближайшее время", - рассказали в пресс-службе.

В муниципалитете пояснили, что дефект является косметическим и не влияет на несущую способность конструкций и безопасную эксплуатацию станции метрополитена.

Станцию метрополитена "Спортивная" открыли в Новосибирске в прошлую пятницу, она стала 14-й по счету в городском метро и первой в России с двумя климатическими зонами. Благодаря специальным конструктивным решениям и перегородкам на платформе поддерживается комфортная температура плюс 18 градусов, даже когда на путях минусовая температура. Изначально станцию планировалось ввести в эксплуатацию к 1 сентября 2022 года, однако сроки неоднократно переносились. Контракт с подрядчиком, компанией "Спецтрансстрой", был расторгнут по решению мэрии. В феврале власти города сообщили, что Главгосэкспертиза выдала положительное заключение по станции. Объект достраивала другая подрядная организация.