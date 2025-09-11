В церемонии приняли участие глава ЦИК России Элла Памфилова, ее заместитель Николай Булаев, глава территориальной избирательной комиссии ДЭГ Олег Артамонов

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Ключи для расшифровки результатов дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах разного уровня в 24 регионах разделили в информационном центре Центризбиркома РФ. Как сообщает корреспондент ТАСС, голосование охватит пять часовых поясов, но ключей для расшифровки предусмотрено лишь четыре, поскольку один из них используется сразу для двух поясов.

Дистанционное электронное голосование на федеральной платформе в этом году охватывает около 280 избирательных кампаний, которые пройдут в период с 12 по 14 сентября в 24 регионах. В церемонии деления ключей приняли участие глава ЦИК России Элла Памфилова, ее заместитель Николай Булаев, глава территориальной избирательной комиссии ДЭГ Олег Артамонов.

Для расшифровки результатов онлайн-голосования предусмотрено четыре ключа, каждый из которых отвечает за определенные часовые пояса: +8, +4, +2, +1 и московское время (совместный ключ).

Первый ключ принадлежит Магаданской области (+8), второй - Томской области (+7), третий (+2) - Пермскому краю, Курганской, Свердловской, Челябинской, четвертый (+1 и мск) охватывает республики Коми, Северную Осетию - Аланию и Чувашию, Архангельскую, Белгородскую, Калужскую, Костромскую, Московскую, Новгородскую, Псковскую и Ростовскую, Самарскую области, город Севастополь, Ненецкий автономный округ, Карелию, Липецкую и Смоленскую области, а также Удмуртию.

Каждый ключ разделен на семь частей, которые записаны на специальные токены. Эти токены были переданы представителям пяти парламентских партий ("Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия - За правду", "Новые люди"), еще одна часть хранится в ЦИК РФ и одна - в территориальной избирательной комиссии ДЭГ. Результаты в каждом часовом поясе будут оглашаться сразу после завершения там онлайн-голосования и объединения всех частей соответствующего ключа. В случае с совместным ключом для поясов +1 и мск итоги объявят только после закрытия голосования в московском часовом поясе.

К каждому ключу расшифрования прилагается ключ зашифрования. Он не делится на части, а просто загружается через носитель в серверы ПТК ДЭГ. Система использует его, чтобы зашифровать бюллетень на устройстве избирателя. На входе в блокчейн зашифрованные бюллетени неотличимы друг от друга, и система не может определить, за кого проголосовал избиратель, тем самым исключая возможность какой-либо манипуляции и фальсификации. Расшифровать бюллетени можно только после сбора ключа расшифрования. Для дополнительной защиты ключи зашифрования заверены цифровой подписью, которую выпускает ТИК ДЭГ.

Наблюдение за ДЭГ

Помимо технической защищенности, процедура ДЭГ сопровождается развернутой системой наблюдения, которая позволяет контролировать каждый этап. Наблюдение организовано на трех уровнях: через специальный портал (vybory.gov.ru), в ТИК ДЭГ и в Общественной палате РФ.

Право назначить до трех наблюдателей имеют партии, зарегистрировавшие списки кандидатов, их региональные отделения, самовыдвиженцы и общественные палаты субъектов, где проводится ДЭГ. Наблюдатели могут ознакомиться со списками участников (без права копирования), записать проверочные транзакции, получить заверенную электронную копию протокола ТИК ДЭГ, а также доступ к отдельному узлу распределенной базы данных ПТК ДЭГ.

Таким образом, наблюдатели получают весь необходимый инструментарий для полноценного контроля - от проверки списков до работы с техническими данными.