Жители получат глюкометры для дистанционного измерения уровня сахара в крови

ТЮМЕНЬ, 11 сентября. /ТАСС/. Порядка 1,2 тыс. жителей Тюменской области с диабетом получат глюкометры для дистанционного измерения уровня сахара в крови в рамках региональной программы по борьбе с диабетом, рассчитанной до 2030 года. Ее разработка велась департаментом здравоохранения Тюменской области и Тюменским медуниверситетом (ТМУ), сообщили в пресс-службе вуза.

"В 2025 году в регионе принята новая редакция региональной программы по борьбе с сахарным диабетом, которая будет действовать до 2030 года. <...> С сентября 2025 года в регионе стартует масштабный проект по дистанционному мониторингу уровня гликемии у пациентов", - говорится в сообщении.

Устройства позволят врачам отслеживать показатели здоровья и корректировать терапию в реальном времени. По словам главного внештатного эндокринолога департамента здравоохранения Людмилы Суплотовой, вовлечение терапевтической службы уже позволило увеличить выявляемость заболевания в два раза, а также снизить смертность.

Уточняется, что одним из ключевых аспектов программы также стала подготовка специалистов. Суплотова отметила, что в связи со стремительным ростом выявлений диабета, специалисты первичного звена должны быть готовы к ведению пациентов. "В ближайшие месяцы мы планируем обучить не меньше 400 человек", - добавила она. Особое внимание будет уделено фельдшерам в отдаленных населенных пунктах.