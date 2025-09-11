В программу мероприятия войдут десятки дискуссий, на которых российские и зарубежные эксперты обсудят актуальные тенденции в отрасли и обменяются опытом. Кроме того, также будут организованы мастер-классы и лекции

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Прием заявок на участие в VII Московской неделе интерьера и дизайна начался в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

"В столице начался прием заявок на участие в VII Московской неделе интерьера и дизайна. Она пройдет с 11 по 14 декабря на ВДНХ и соберет производителей мебели, декора, текстиля и товаров для ремонта из России и других стран", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что в программу мероприятия войдут десятки дискуссий, на которых российские и зарубежные эксперты обсудят актуальные тенденции в отрасли и обменяются опытом. Кроме того, для посетителей организуют мастер-классы и лекции. Регистрация участников продлится до 26 октября.

"Компании-участники смогут представить свои коллекции на одной из крупнейших выставочных площадок страны, найти потенциальных партнеров, заключить новые контракты и расширить аудиторию. Чуть больше чем за три года проект привлек порядка 730 тыс. посетителей", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.