Им смогут оказывать помощь на дому либо же переводить в стационарное учреждение соцобслуживания, выдавать бесплатно технические средства реабилитации

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Ульяновская область на полях шестого Форума социальных инноваций регионов заключила стратегическое соглашение о сотрудничестве с благотворительным фондом помощи пожилым людям и инвалидам "Старость в радость". Соглашение направлено на организацию ухода для людей с ограничением способности к самообслуживанию, сообщила ТАСС заместитель председателя правительства Ульяновской области Анна Тверскова.

"Мы подписали соглашение о внедрении нового проекта "Маршрут заботы". <...> У нас теперь будет такой бесшовный "маршрут" перемещения людей из лечебного учреждения в органы социальной защиты. [Им смогут] оказывать помощь на дому, привлекая помощников по уходу, либо же переводить в стационарное учреждение социального обслуживания, выдавать бесплатно технические средства реабилитации", - сказала она.

На форуме Ульяновская область также подписала документ о намерениях с ООО "ДМ", направленный на развитие проектов по внедрению электронных социальных сертификатов для адресной поддержки. "Мы считаем, что нужно переходить на проактивный формат предоставления материальной помощи людям, <…> на формат электронных сертификатов. И все материальные меры поддержки нужно конвертировать именно в электронные карты, с которыми родители уже смогут оплачивать и дополнительное образование, и приобретать необходимые товары, продукты питания", - сказала Тверскова.