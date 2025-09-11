Председатель Совета Федерации отметила, что в РФ самый низкий показатель младенческой смертности

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что для страны дорог "каждый малыш", отметив, что в России самый низкий показатель младенческой смертности.

"В России низкая младенческая смертность. <…> Это результат нашего общего труда, в первую очередь министерства (здравоохранения - прим. ТАСС), регионов, врачей наших золотых, дорогих и любимых. Нам есть чем гордиться. Давайте эту планку держать. <…> Нам дорог каждый малыш", - сказала она в рамках пленарного заседания "Демография 2.0. Перезагрузка" VI Форума социальных инноваций регионов.

Форум социальных инноваций регионов проходит в Москве с 11 по 13 сентября. На мероприятии представлены в том числе передовые технологии в здравоохранении, а также инновационные решения в социальной сфере.