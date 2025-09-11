Волонтеры в течение трех дней голосования будут обрабатывать сообщения, поступающие от общественных наблюдателей на местах

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Ситуационный центр по наблюдению за выборами, а также горячая линия по защите избирательных прав россиян заработали в Общественной палате (ОП) РФ. О старте работы центра объявил сопредседатель координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.

"Мы в очередной раз открываем наш ситуационный центр по общественному наблюдению. Ежегодно он работает на нашей площадке в круглосуточном режиме. Мы будем информировать всех о ходе голосования", - сказал Григорьев.

Он отметил, волонтеры ситуационного центра в течение трех дней голосования будут обеспечивать оперативную обработку сообщений, поступающих от общественных наблюдателей на местах через горячую линию ОП РФ и портал monitoring.oprf.ru. "Заработала горячая линия по защите избирательных прав граждан. Все вопросы, любая информация - все посмотрим, проверим, выясним", - сказал Григорьев.

Регулярные брифинги для СМИ в ситуационном центре также будут проходить в течение всех дней голосования. В них примут участие популярные эксперты и лидеры общественного мнения. В онлайн-режиме о происходящем на участках по всей стране расскажут председатели региональных штабов общественного наблюдения и наблюдатели, находящиеся на УИК. "Любые отклонения во время голосования наблюдатели увидят и зафиксируют в чек-листе. Вся наша работа строится на стандарте, абсолютно прозрачном", - сказал Григорьев.

Предварительные итоги общественного наблюдения будут подведены на итоговой пресс-конференции 15 сентября.

В единый день голосования в 81 регионе страны пройдут более 5 тыс. избирательных кампаний. Всего планируется замещение около 47 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей. Проголосовать смогут порядка 55 млн человек.