НАЛЬЧИК, 11 сентября. /ТАСС/. Доходы от штрафов за нарушение правил дорожного движения в Кабардино-Балкарии (КБР) по итогам первого полугодия 2025 года увеличились на 200 млн рублей. Это на 39% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили на заседании регионального парламента.

"Штрафы за нарушение правил дорожного движения. Темп роста здесь 139%. Прирост порядка 200 млн рублей", - сообщила на встрече министр финансов Кабардино-Балкарии Елена Лисун, которая выступила с отчетом об исполнении регионального бюджета за первое полугодие.

На заседании заксобрания республики пояснили, что столь значительный прирост стал возможным благодаря увеличению суммы штрафов и сокращению льгот на их уплату.