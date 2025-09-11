Речь идет об улице в Ленинском районе города, расположенной вблизи Волжского косогора

УЛЬЯНОВСК, 11 сентября. /ТАСС/. Имя Героя России Александра Шишкова, который погиб в ходе специальной военной операции (СВО), присвоено одной из улиц в северной части Ульяновска. Об этом сообщил глава города Александр Болдакин в своем Telegram-канале.

"Именем Героя России Александра Шишкова названа улица в Ленинском районе Ульяновска, расположенная вблизи Волжского косогора, откуда открывается прекрасный вид на великую русскую реку. Здесь активно строятся дома, в которых со своими семьями живут участники СВО", - написал он.

Болдакин отметил, что Саша мечтал стать военным с пяти лет. "Он грезил небом: самолеты, парашюты, десант. Окончил 52-ю школу в Засвияжье, прыгал с парашютом в клубе ДОСААФ, искал в полях пропавших без вести солдат Великой Отечественной", - уточнил глава города.

В 2006 года Шишков стал курсантом Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного училища. Затем он служил ульяновской 31-й бригаде ВДВ, где прошел путь от командира парашютно-десантного взвода до заместителя командира десантно-штурмового батальона в звании гвардии майора.

"С первых дней принимал участие в операции на Украине, начиная с выполнения задач на важном стратегическом объекте - аэродроме Гостомель. В мае 2022 года <...> офицер получил тяжелое ранение от разорвавшегося снаряда противника и погиб", - добавил Болдакин.

Глава города подчеркнул, что Шишков не думал о героизме. "Он просто делал то, что должен был делать - защищал своих товарищей и нашу страну. Теперь память о нем останется не только в сердцах родных и сослуживцев, но и в самом городе, который он любил и который он защищал", - пояснил Болдакин.