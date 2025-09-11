"Автоваз" опроверг запрет на использование сотрудниками завода WhatsApp

Для обмена информацией по рабочим вопросам уже много лет используются закрытые каналы коммуникаций, отметили в пресс-службе автозавода

МОСКВА, 11 сентября./ТАСС/. "Автоваз" опроверг информацию о том, что сотрудникам предприятия запретили вести служебную переписку в мессенджере WhatsApp и обязали его удалить.

Ранее Telegram-каналы опубликовали информацию о том, что в компании сотрудников обязали удалить приложение WhatsApp и прекратить служебные переписки в мессенджере.

"Автоваз" никаким образом не регламентирует личное общение своих сотрудников. Для обмена информацией по рабочим вопросам уже много лет используются закрытые каналы коммуникаций, включая корпоративный мессенджер и электронную почту", - заявили в пресс-службе автозавода.