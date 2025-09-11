Жители России не только декларируют важность семьи, но и нацелены на ее сохранение, отметила вице-премьер

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. 80% граждан России считают, что дети придают жизни особый смысл, а 78% россиян считают, что дети - это способ оставить наследие и передать семейные черты. Данными исследования поделилась вице-премьер Татьяна Голикова, выступая на полях XI Санкт-Петербургского форума объединенных культур.

"Исследования показывают, что большинство россиян привержены семейным ценностям: 80% убеждены, что дети придают жизни особый смысл; 78% согласны с утверждением, что дети - это способ оставить наследие и передать семейные черты; 75% отмечают важную роль детей в появлении и сохранении семейных традиций" - указано в презентационных материалах к выступлению вице-премьера на панельной дискуссии "В центре внимания - семья. Как культура и медиа могут помочь решить демографический вопрос".

Голикова также отметила позитивные изменения в репродуктивных планах россиян: 40% хотят иметь двоих детей, 26% - троих, а 6% стремятся к рождению пятерых и более детей. "Россияне не только декларируют важность семьи, но и нацелены на ее сохранение. Искать компромиссы и сближать ценности, а не доводить дело до развода, намерены 73%", - указано в презентации.

Вице-премьер напомнила, что по последним данным в стране уже 2,8 млн многодетных семей, а за последние два года их число увеличилось на 17,4%, в них растут 8,9 млн детей.

"Наблюдая такую тенденцию, мы ставим перед собой амбициозную цель: 80% граждан к 2030 году признают семью главной жизненной ценностью. Это не просто цифра - это стратегическое направление развития нашего общества. Мы понимаем, что достижение этой цели требует комплексного подхода и объединения усилий всех институтов общества. Медиа также формирует общественное мнение, на уровне эмоциональных настроек формирует ценности, и от того, что будет транслироваться, зависит наш совместный успех в долгосрочной перспективе", - рассказала она.

О форуме

XI Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит с 10 по 13 сентября. Тема форума в этом году - "Возвращение к культуре - новые возможности". Гостями и участниками форума являются деятели мировой культуры: режиссеры, артисты, художники, писатели, музыканты, ученые и предприниматели. Всего на форуме ожидается выступление более 400 спикеров из России и зарубежных стран. В рамках деловой программы запланировано 11 тематических секций, включая новую - "Художественное образование".

Форум проводится с 2012 года. Президент РФ Владимир Путин несколько раз принимал участие в его работе. Глава государства обращал внимание на миротворческую миссию культуры, которая сближает народы вопреки политическим разногласиям или экономическим трудностям, несет высокие ценности гуманизма, равноправия и взаимного уважения.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.