Важно посредством средств массовой информации вернуть родительству эмоциональную привлекательность, снизить тревогу, отметила заместитель председателя правительства РФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Средства массовой информации должны избегать распространения антисемейных ценностей и искаженных представлений о браке. Об этом заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, выступая на XI Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур.

"Большая просьба к средствам массовой информации: не надо транслировать антисемейные ценности. Не надо популяризировать бездетный образ жизни. Не надо искажать традиционные семейные роли и формировать неправильное представление о браке. У меня к вам убедительная просьба. И хочу сказать, что если вместе мы будем на эту работу нацелены, я вас уверяю, все получится", - сказала она.

По ее словам, совместная работа со СМИ по продвижению семейных ценностей потребует времени. "Важно, чтобы посредством средств массовой информации мы вернули родительству эмоциональную привлекательность, снизили тревогу. Этот процесс не быстрый. Но я думаю, что все мы будем наблюдать результаты этого позитивного движения", - заключила вице-премьер.

XI Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит с 10 по 13 сентября. Тема форума в этом году - "Возвращение к культуре - новые возможности". Гостями и участниками форума являются деятели мировой культуры: режиссеры, артисты, художники, писатели, музыканты, ученые и предприниматели. Всего на форуме ожидается выступление более 400 спикеров из России и зарубежных стран. В рамках деловой программы запланировано 11 тематических секций, включая новую - "Художественное образование".

Форум проводится с 2012 года. Президент РФ Владимир Путин несколько раз принимал участие в его работе. Глава государства обращал внимание на миротворческую миссию культуры, которая сближает народы вопреки политическим разногласиям или экономическим трудностям, несет высокие ценности гуманизма, равноправия и взаимного уважения.

