САНАТ-ПЕТЕРБУРГ,11 сентября. /ТАСС/. Государственный Эрмитаж планирует создать в Южной Корее два представительства. Об этом сообщила пресс-служба музея после подписания соглашения между Эрмитажем и компанией Artworks, представляющей Корейскую Республику, на Форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге.

Меморандум подписали генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский и генеральный директор Artworks Ю Мин Сок.

"Документ станет основой долгосрочного стратегического партнерства, ключевой целью которого является открытие центров-спутников Государственного Эрмитажа в Республике Корея. В рамках сотрудничества планируется создание двух представительств музея", - сообщила пресс-служба.

Предполагается, что центр "Эрмитаж - Сеул/Соннам" будет заниматься популяризацией наследия Эрмитажа в Корее через просветительские программы. На его площадках планируется работа специальной школы, лектория и выставочных залов для создания временных экспозиций и демонстрации цифровых проектов. Центр "Эрмитаж - Чеджудо" будет ориентирован на развитие цифрового музейного пространства. Его концепция включает организацию мультимедийных выставок, реализацию проектов в сфере NFT, создание цифровых выставочных залов и разработку инновационного цифрового контента, посвященного собранию Эрмитажа.

Как отметили представители музея, новое соглашение продолжает стратегию Эрмитажа по развитию культурных связей со странами Дальнего Востока. Подписание меморандума отражает общее стремление сторон к расширению культурного диалога между Россией и Республикой Корея и активному развитию цифровых технологий в музейной сфере. Сотрудничество будет включать реализацию совместных образовательных, культурных и научных программ.