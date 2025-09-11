Минтруд России предлагает увеличить поддержку работодателей Арктической зоны

Воспользоваться этой возможностью смогут предприятия, которые работают в Карелии, Коми, Красноярском крае или Архангельской области и не имеют возможности найти нужных работников в регионе

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Минтруд России предлагает увеличить финансовую поддержку работодателей, которые привлекают сотрудников в регионы Арктической зоны, с текущих 225 тыс. до 1 млн рублей на каждого сотрудника. Об этом сообщил журналистам министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

"Арктика - регион со сложными условиями и повышенной потребностью в кадрах. Мы предлагаем увеличить финансовую поддержку работодателей, которые нанимают туда специалистов, с 225 тыс. до 1 млн руб. Это поможет в решении кадрового вопроса при реализации конкретных проектов в этих регионах. Воспользоваться этой возможностью смогут предприятия, которые работают в Карелии, Коми, Красноярском крае или Архангельской области и не имеют возможности найти нужных работников на территории региона. Для того, чтобы получить поддержку в софинансировании переезда работника, компаниям необходимо обратиться в центр занятости", - сказал он.

В программе участвуют регионы, включенные правительством РФ в перечень приоритетных с точки зрения привлечения кадров. Если субъект не включен в этот перечень, он может присоединиться к программе. Сейчас выплата в 1 млн рублей уже предусмотрена для арктических регионов, которые входят в состав Дальневосточного федерального округа. В случае принятия изменений, к ним присоединятся Республика Карелия, Республика Коми, Красноярский край и Архангельская область. Средства в зависимости от региона могут быть направлены на организацию переезда будущего работника и членов его семьи, провоз багажа, на приобретение или оплату аренды жилья, обучение или переобучение.

Программа повышения мобильности трудовых ресурсов - одна из мер нацпроекта "Кадры". Она направлена на переезд работников с целью их трудоустройства и закрепления на новом рабочем месте. Работодатель из списка приоритетных регионов, включенных в программу, может подать заявку на участие в ней в службу занятости или на портале "Работа России" после того, как в регионе будет объявлен старт отбора. В программе могут участвовать организации, которые не могут найти работников нужной квалификации на территории своего региона. В случае, если работодатель прошел отбор, с ним будет заключено соглашение об участии в программе.