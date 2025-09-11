Коэффициент трудоустройства выпускников СПО в регионе по соответствующим профилям обучения составляет около 86%

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Отток молодежи из Курганской области в другие регионы России снизился в шесть раз с 2019 года, в том числе благодаря развитию программ среднего профессионального образования. Об этом на VI Форуме социальных инноваций регионов сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков.

"Мы серьезно корректируем нашу систему среднего профессионального образования, что позволило почти в шесть раз снизить отток молодежи из региона в поисках работы, а также обеспечить бесшовный переход ребят на предприятия, по профилю которых они готовятся. Это за период 2019-2025 годов", - сказал он.

Шумков также сообщил, что коэффициент трудоустройства выпускников СПО в Курганской области по соответствующим профилям обучения составляет порядка 86%. В сопроводительной презентации губернатора также указано, что контрольные цифры приема в СПО за пять лет увеличились на 30%, в том числе в 2,5 раза вырос прием учащихся только по направлению "Промышленность". Кроме того, Шумков отметил, что во всех профессиональных образовательных организациях региона созданы специальные наблюдательные советы.