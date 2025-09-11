Главный редактор RT призналась, что ей "еще больно"

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что вернулась домой после перенесенной операции. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

"Спасибо всем, кланяюсь всем, кто молится и желает добра. Я уже дома, мне еще больно. Впереди много лечения. Или немного. Как распорядится господь. Уповаю на него и благодарю всех вас", - написала она.

7 сентября Симоньян в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1" сообщила о "страшной тяжелой болезни" и предстоящей операции.