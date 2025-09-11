Мероприятие объединит участников из 13 стран мира

СИРИУС /федеральная территория/, 11 сентября. /ТАСС/. Молодые люди из 13 стран мира станут участниками Международной олимпиады по экологии и вопросам изменения климата (IOCE), которая пройдет с 13 по 20 сентября в Сириусе. В этом году на олимпиаде IOCE впервые пройдет Фестиваль проектов, сообщили журналистам в пресс-службе федеральной территории.

"С 13 по 20 сентября на федеральной территории Сириус пройдет Международная олимпиада по экологии и вопросам изменения климата (IOCE). Это уникальное интеллектуальное соревнование разработано в Университете "Сириус" ведущими экспертами Международного научного центра в области экологии и вопросов изменения климата. Аналогов этой олимпиады в мире нет. В этом году на олимпиаду приедут участники из 13 стран мира - России, Беларуси, Джибути, Бангладеш, Алжира, Пакистана, Эфиопии, Мьянмы, Индии, Катара, Таджикистана, Кубы, Коста-Рики", - говорится в сообщении.

Уточняется, что торжественное открытие олимпиады состоится 14 сентября в рамках Международной научно-практической конференции по экологии и вопросам изменения климата. Это масштабное событие объединяет молодых и ведущих ученых, студентов и аспирантов, экспертов, представителей государственных структур, бизнеса и общественных организаций из стран БРИКС, СНГ, Африки, Азии, других государств.

Главная цель олимпиады - привлечь внимание молодежи к актуальным экологическим вызовам и обеспечить площадку для обмена опытом и лучшими практиками. В состав российской сборной вошли школьники из Москвы и Башкирии Эмилия Гимаева, София Салангина, Никита Юнисов, Полина Егорова, Милена Иванова.

О программе IOCE

В этом году на олимпиаде IOCE впервые пройдет Фестиваль проектов. Молодые исследователи со всего мира представят свои наработки в области охраны окружающей среды в формате постерной сессии. Участие в Фестивале проектов не влияет на итоговые результаты олимпиады - это отдельная площадка для знакомства и обмена идеями.

Сама олимпиада будет состоять из двух туров: теоретического (индивидуального и командного), а также практического (лабораторного и полевого). Полевой этап пройдет в Сочинском нацпарке. Команды отправятся в мини-экспедиции, где проведут исследования в естественных природных условиях, выполняя задания в реальных экосистемах.

Работы участников будут оценивать члены профессионального жюри - кандидаты биологических, физико-математических и геолого-минералогических наук, а также доктора наук, научные сотрудники высших учебных заведений и отраслевые эксперты. На олимпиаде будут присутствовать и международные консультанты. Их задача - обеспечить прозрачность всех процедур, подтвердить объективность оценок жюри и соблюдение принципов справедливости на всех этапах интеллектуального соревнования.

Федеральная территория Сириус проводит Международную олимпиаду по экологии и вопросам изменения климата во второй раз. В 2024 году ее победителем стала сборная России. Второе место завоевала сборная Белоруссии, третье - команда из Сейшельских островов. В общей сложности в IOCE-2024 приняли участие семь стран. В этом году их количество возросло почти в два раза.