ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. HR forum Big fish соберет в сентябре в Екатеринбурге более 200 ведущих практиков и экспертов в рамках Национальной недели HR и рекламы. Участников форума ждут экскурсии на предприятия Урала, студенческий хакатон и рекорд "на самую длинную деловую связь", сообщили ТАСС организаторы.

"15 сентября в Екатеринбурге начинает работу пятый HR forum Big fish - главное событие года в сфере управления людьми, командами и компаниями. Форум пройдет в рамках Национальной недели HR и рекламы. В программе - экскурсии на ведущие предприятия уральского региона, День ресурсных практик, масштабный студенческий хакатон и даже рекорд на самую длинную деловую связь. Ключевые мероприятия состоятся 18 и 19 сентября: на площадке Международного выставочного центра "Екатеринбург-Экспо" выступят более 200 ведущих HR-практиков и экспертов", - рассказали организаторы.

Всего в Екатеринбурге ожидается около 4 тыс. участников из более чем 40 городов России и стран ближнего зарубежья. Откроет Национальную неделю девятичасовой онлайн-стрим с HR-директорами и экспертами со всей России 15 сентября, а на следующий день на территории креативного пространства "Домна" участники на себе проверят самые эффективные практики восстановления и полезные лайфхаки, которые позволяют зарядиться самому и вдохновить команду. 16 и 17 сентября гостей на экскурсии примут 20 предприятий, где внедряются передовые методики работы с персоналом, среди которых "Золотое яблоко", "Кнопка", СВЭЛ, УБРиР, "Контур", "ОйлЭнерджи", R1, РМК, Северский трубный завод, "Альфа-Банк", "Атом", "Киберсталь" и другие. В течение трех дней - 16, 17, 18 сентября - состоится хакатон, на котором студенты екатеринбургских вузов рассмотрят бизнес-кейсы, лучшие из них получат шанс пройти стажировку на ведущих предприятиях Урала.

Рынок и тренды

18 и 19 сентября в Международном выставочном центре "Екатеринбург-Экспо", где соберутся руководители HR-сообществ России и ближнего зарубежья, топ-менеджеры, предприниматели, маркетологи - все те, кто профессионально занимается вопросами кадровой политики предприятий и управления командами и людьми, будут рассмотрены вопросы современного состояния и трендов рынка труда, цифровизации бизнес-процессов, мотивации и удержания персонала.

"Сегодня как никогда актуален вопрос среды, в которую приходит новый сотрудник. Комфортная атмосфера, адекватные условия труда, нетоксичный коллектив, поддержка и дружелюбие команды, обратная связь и мотивация со стороны руководства - все эти факторы оказывают большое влияние на эффективность и адаптацию сотрудников. <…> Сегодня, чтобы завлечь потенциального работника, недостаточно только предложения по зарплате. Важно показать, насколько благополучна среда на предприятии, где он будет трудиться", - приводят организаторы слова хедлайнера, эксперта в области внутренних коммуникаций, развития HR-бренда, стратегии и корпоративной культуры, основателя и CEO коммуникационного агентства Brand Lovers, преподавателя ВШЭ Иоланты Саркисян.

