Глава Карелии представил региональную технологию быстровозводимых ФАПов

Их строят с учетом особенностей местного климата, сообщил губернатор региона Артур Парфенчиков

ПЕТРОЗАВОДСК, 11 сентября. /ТАСС/. Глава Карелии Артур Парфенчиков представил региональные практики системы превентивной медицины на VI Форуме социальных инноваций регионов в Москве. Как сообщает пресс-служба главы региона, здесь используют быстровозводимые ФАПы, которые строят по разработанной в республике технологии с учетом местного климата.

"Расширить возможности медобслуживания позволяют быстровозводимые ФАПы. Их строят по уникальным карельским технологиям с учетом особенностей местного климата. Проверенные типовые проекты, заводские каркасы, произведенные по современным технологиям, удобные для перевозки мобильные конструкции позволяют ставить небольшие строения в короткие сроки", - указано в сообщении.

ФАПы и амбулатории подключены к интернету и имеют доступ к региональной медицинской информационной системе с возможностью проведения телекоммуникационных консультаций. В 2025 году завершается строительство еще 17 ФАПов и амбулаторий.

Парфенчиков отметил, что Карелия - это сложный с точки зрения климата край с затяжным зимним периодом и коротким световым днем. Еще одна особенность региона - множество отдаленных поселков и деревень. Решить проблему медицинского обслуживания местного населения помогают мобильные комплексы.

Практически по всех районах и округах Карелии в живописных локациях открыты "Тропы здоровья" протяженностью до десяти километров. "Уникален опыт республики в использовании уличных тренажеров местного производителя - завода MB Barbell Вадима Маркелова. Они популярны у спортсменов и любителей всех возрастов. Важно, что на этих тренажерах могут заниматься люди с ограниченными возможностями здоровья", - отметил Парфенчиков, его цитирует пресс-служба.

Важную роль в вопросе сохранения здоровья жителей Карелии играют и иные направления - корпоративные программы "Укрепление здоровья работников", развитие проектов по обработке водорослей с высоким содержанием дефицитных в условиях севера витаминов и микроэлементов, совершенствуются профилактика и лечение сахарного диабета, предраковых заболеваний желудочно-кишечного тракта, внедряется программа "Сокращение потребления алкоголя в Республике Карелия".