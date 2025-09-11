На Ставрополье обратятся в ФАС в связи с ростом цен на бензин

За две недели цена на него в регионе выросла на 8,5%, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров

СТАВРОПОЛЬЕ, 11 сентября. /ТАСС/. Власти Ставрополья направят обращение в Федеральную антимонопольную службу из-за значительного увеличения стоимости бензина. За две недели цена в регионе выросла на 8,5%, сообщил во время прямой линии губернатор региона Владимир Владимиров.

"В части подготовки к осеннему севу будем поднимать этот вопрос. Надо будет все-таки нам повторно обращаться в ФАС России в части роста [стоимости] бензина, придется поднимать этот вопрос. <…> К сожалению, мы видим, что на 8,5% за последние две недели взлетел бензин", - сказал он.

По данным Минсельхоза Ставрополья, на конец августа 2025 года коммерческая цена на дизельное топливо в регионе составляла от 66,5 тыс. рублей до 73 тыс. рублей за тонну. С начала 2025 года рост оптовых цен на дизельное топливо в среднем составляет 3,4%.