На Ставрополье пересмотрят тарифы на интернет из-за отключений

В регионе функционирует 136 точек бесплатного доступа к Wi-Fi

СТАВРОПОЛЬ, 11 сентября. /ТАСС/. Тарифы на услуги по предоставлению мобильного интернета на Ставрополье будут пересмотрены операторами сотовой связи. Об этом в ходе прямой линии сообщил глава региона Владимир Владимиров.

Губернатор края отметил, что замедление скорости передачи данных в сети мобильной связи стандартов 3G и 4G при объявлении в крае режима "Беспилотная опасность" необходимо для защиты населения и значимых объектов. Губернатор поддержал жителей, которые подчеркнули необходимость снижения стоимости услуг.

"Полностью разделяю эту точку зрения. Со своей стороны будем настаивать, чтобы операторы сотовой связи напрямую отрабатывали с абонентами этот вопрос в инициативном порядке", - сказал Владимир Владимиров.

В управлении пресс-службы и информполитики губернатора журналистам сообщили, что на Ставрополье функционирует 136 точек бесплатного доступа к Wi-Fi, построенных по программе "Устранение цифрового неравенства". По поручению губернатора, организована работа по увеличению их числа.

Также глава региона прокомментировал актуализированные правила работы образовательных учреждений на Ставрополье в период действия режима "Беспилотная опасность". Если режим беспилотной опасности не отменен до 6 часов утра, для воспитанников, обучающихся и студентов в первую смену предусмотрено свободное посещение объектов образования. Если режим не отменен до 10 часов утра, свободное посещение разрешено и тем, кто учится во вторую смену.

"Перед 1 сентября приняли решение. Отработали с военными, теперь можем реагировать более гибко. Необходимости нарушения графика работы школ и детсадов по всему краю нет. В случае необходимости, будем отрабатывать локально", - пояснил Владимиров.