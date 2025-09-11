Генеральный директор Роскосмоса не уточнил, о каких мероприятиях идет речь

© Роскосмос/ ТАСС

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Роскосмос и администрация города Москвы к 878-летию столицы проведут ряд совместных мероприятий. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Баканов, поздравив с наступающим праздником.

"В субботу будем праздновать День Москвы - 878-летие. У нас ряд совместных мероприятий", - сказал Баканов.

Он не уточнил, о каких мероприятиях идет речь, но поздравил с наступающим праздником жителей, гостей и руководство Москвы, "которые стараются сделать город лучше".

В этом году Москва отмечает День города 13 и 14 сентября. Этот праздник традиционно проходит в первую или вторую субботу первого месяца осени. Столице исполняется 878 лет. По случаю праздника по всему городу подготовили почти 140 мероприятий. В их числе концерты, конкурсы, спортивные соревнования, фестивали, мастер-классы для детей и взрослых и многое другое.