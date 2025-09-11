Председатель думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов назвал текущие страховые условия несправедливыми

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы намерены расширить страховой стаж за период ухода за двойняшками или тройняшками, а также при рождении второго ребенка до окончания декретного отпуска с первым. Об этом ТАСС сообщил председатель думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Страховой стаж учитывается, в частности, при определении права на страховую пенсию и ее размера. Нилов пояснил, что согласно действующему законодательству, если у женщины в результате многоплодной беременности рождаются двое и более детей, в страховой стаж включается лишь 1,5 года нестрахового периода, когда протекает отпуск по уходу за ребенком - независимо от количества детей.

"Это несправедливо, поэтому поправка предусматривает включение в страховой стаж по 1,5 года по уходу за каждым ребенком. То есть уход за двойняшками - 3 года страхового стажа, за тройняшками - 4,5 года и так далее", - отметил депутат.

Нилов отметил также ситуации, когда второй ребенок рождается до завершения отпуска по уходу за первым. В таком случае месяцы, оставшиеся до завершения первых 1,5 лет, не включаются в страховой стаж. "Подготовленная поправка предполагает суммирование периода ухода за обоими детьми по его фактической продолжительности. Например, сегодня, если второй ребенок родился, когда первому исполнился год, в страховой стаж в общей сложности будут включены только 2,5 года, а поправка предусматривает 3 года - по 1,5 года на каждого ребенка", - уточнил он.

Нилов сообщил, что поправка разработана по поручению председателя Госдумы Вячеслава Володина ко второму чтению законопроекта о поддержке многодетных семей и матерей-героинь.

Депутат добавил, что страховые баллы за каждого ребенка и сейчас поступают на индивидуальный лицевой счет родителя, находящегося в отпуске по уходу за детьми: 1,8 балла - за первого, 3,6 - за второго, 5,4 - за третьего и каждого последующего ребенка в год. "Таким образом, мать двойняшек получает в сумме сразу 5,4 балла, тройняшек - 10,8 балла в год. При этом для женщин - матерей двойняшек в отпуске по уходу за ребенком выплачивается пособие в двойном размере", - заключил парламентарий.