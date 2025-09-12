В регион доставили свыше 65 тыс. доз вакцин

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 сентября. /ТАСС/. Более 65 тыс. доз вакцин от гриппа доставили на Камчатку и распределили по медучреждениям региона по потребности. Вакцинация началась во всех муниципалитетах Камчатки, сообщил ТАСС министр здравоохранения региона Олег Мельников.

"Вакцинировать на Камчатке будут тремя видами вакцин - "Совигрипп", "Ультрикс квадри", "Флю-М". Всего в регион доставлено более 65 тыс. доз вакцин от наиболее распространенных штаммов гриппа типа А (H1N1) и А (H3N2), а также от гриппа типа B", - рассказал министр здравоохранения Камчатки.

По его словам, период развития защитного эффекта вакцинации от гриппа составляет около двух недель, а длительность поствакцинальной защиты от гриппа - до 12 месяцев. Вакцинация от гриппа началась во всех муниципалитетах Камчатки.