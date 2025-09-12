Результатом работы должны стать снижение смертности, а также активное переселение в регион соотечественников, проживающих за рубежом

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Российские власти примут комплекс мер, чтобы стабилизовать численность населения в Сибирском федеральном округе. Это следует из распоряжения правительства, с которым ознакомился ТАСС.

Корректировки внесены в стратегию социально-экономического развития округа, рассчитанную до 2035 года.

Ответственными за выполнение задачи назначены региональные власти, федеральные Минтруд, Минздрав и МВД. Результатом их работы должны стать снижение смертности, активное переселение в регион соотечественников, проживающих за рубежом. Работа начнется в 2025 году.