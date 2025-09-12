Такая мера позволит повысить авторитет и престиж профессии, считает заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Учителя, проработавшие в школе более 25 лет, должны иметь право на получение бесплатного жилья. Такое мнение высказал заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб.

"Я думаю, что среди педагогов остро стоит жилищный вопрос. Считаю, что тем, кто проработал в школе более 25 лет можно безвозмездно выделять жилье", - сказал Гриб ТАСС.

По его словам, необходимый для получения квартиры стаж "можно пообсуждать". "Срок [работы], понятно, можно обсуждать, но мы даже тем самым [предоставлением жилья] повысим авторитет и престиж профессии учителя", - считает замсекретаря ОП.

Ранее Гриб призвал учредить ежегодные выплаты педагогам ко Дню учителя, а также расширить для них перечень наград и званий.

Сейчас нуждающиеся в жилье учителя имеют право на предоставление вне очереди жилых помещений по договорам социального найма. При этом в действующем законодательстве отсутствуют нормативные правовые акты, предусматривающие специальный порядок реализации данной социальной гарантии.