Среди предпочтений пользователей Android и iOS лидируют локальные цветочные магазины с онлайн-заказом

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Более половины россиян (55%) считают быстрое увядание цветов основной проблемой при использовании сервисов доставки букетов. Такие данные следуют из исследования Центра цифровой экспертизы Роскачества, имеющегося в распоряжении ТАСС.

Исследование проводилось на основе анализа приложений из топ-30 категорий "Покупки" и "Розничные магазины" на платформах Android и iOS. Все протестированные сервисы признаны безопасными и рекомендованы к использованию.

Каждый пятый респондент (21%) сталкивался с несоответствием полученного букета изображению в каталоге. Среди предпочтений пользователей лидируют локальные цветочные магазины с онлайн-заказом (55%), затем следуют приложения сетевых ретейлеров (27%) и агрегаторы (18%).

Исследование охватило десять популярных приложений доставки цветов. Все они позволяют совершать заказы без регистрации, но ни одно не набрало высоких баллов по критерию авторизации. Системы поиска и фильтрации в большинстве сервисов ограничены: голосовой ввод практически отсутствует, а сортировка часто сводится к базовым опциям.

Каталоги многих приложений предлагают стандартный ассортимент букетов без глубокой детализации. Лучшие платформы дополняют цветочные композиции разделами с подарками - от кондитерских изделий до подарочных сертификатов. Процесс оформления заказа в большинстве случаев проработан удовлетворительно, но возможность отмены доступна не во всех сервисах. Критичной остается проблема доступности для людей с нарушениями зрения. Ключевые сложности включают неподписанные кнопки, неочевидные состояния элементов и нарушенную навигацию в разделах корзины и оформления заказа. Лишь единичные приложения минимизировали эти барьеры.

При этом все сервисы демонстрируют высокий уровень информационной безопасности: данные пользователей хранятся в РФ, запрашиваются минимально необходимые разрешения, а удаление аккаунта в большинстве случаев возможно без обращения в поддержку. Аналитические трекеры обнаружены только в двух платформах, а сторонняя реклама отсутствует повсеместно.