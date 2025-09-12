В населенных пунктах ощущаются афтершоки интенсивностью до трех-четырех баллов

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 сентября. /ТАСС/. Афтершоковый процесс после мощного землетрясения 30 июля продолжается на Камчатке, уровень сейсмичности остается экстремально высоким. Об этом ТАСС сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

"Землетрясение 30 июля сопровождается афтершоковой последовательностью, убывающей с течением времени. Афтершоки ощущаются в населенных пунктах интенсивностью до трех-четырех баллов. Уровень сейсмичности камчатского участка зоны субдукции - экстремально высокий", - рассказали в учреждении.

Там добавили, что сильнейшим землетрясением за неделю стало сейсмособытие 10 сентября магнитудой 5,6. Жители Камчатки ощутили подземные толчки силой до пяти баллов.