Игорь Кобзев пришел на участок со своей женой Натальей

ИРКУТСК, 12 сентября. /ТАСС/. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев проголосовал на выборах главы региона, передает корреспондент ТАСС с избирательного участка.

Глава региона проголосовал на избирательном участке №604 расположенном в средней школе №76 в Иркутске. Кобзев пришел на участок со своей женой Натальей.

"Сегодня в Иркутской области стартовали выборы губернатора. Голосование будет проходить в течение трех дней. Выбор главы региона - важное решение, поскольку от руководителя зависит, как будет развиваться вверенная ему территория, особенно такая большая, как Иркутская область, которую президент неоднократно называл одним из опорных регионов страны", - сообщил журналистам Кобзев после голосования.

12 сентября началось голосование на выборах губернатора Иркутской области. В 08:00 (03:00 мск) открылось 1 866 избирательных участков, на которых смогут проголосовать более 1,8 млн избирателей. Голосование продлится в течение трех дней и завершится 14 сентября. На пост губернатора претендует четыре кандидата, все они были выдвинуты политическими партиями. "Единая Россия" выдвинула на этот пост действующего главу региона Игоря Кобзева, КПРФ - экс-губернатора области, депутата Госдумы РФ Сергея Левченко, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - депутата регионального законодательного собрания Ларису Егорову, ЛДПР - первого замглавы Ушаковского муниципального образования Виктора Галицкова.