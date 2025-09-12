В ОП рассказали, как сохранить изъятые на досмотре в аэропорту вещи

Следует обратиться к сотрудникам авиакомпании или службе безопасности и попросить оставить багаж на складе, пояснил член комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Пассажиры не обязаны выбрасывать изъятые при предполетном досмотре вещи и могут их оставить на хранение в аэропорту. Об этом ТАСС рассказал член комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров, комментируя ситуации, когда граждане лишаются ценных для них вещей, оказавшихся запрещенными к провозу.

"Для того, чтобы вещь не изъяли, следует обратиться к сотрудникам авиакомпании или службе безопасности и попросить оставить ее на складе хранения изъятых в ходе предполетного досмотра вещей", - пояснил эксперт.

Как отметил Машаров, хранение осуществляется аэропортом за деньги или на безвозмездной основе в соответствии с договором. "Условия и сроки определяются администрацией аэропортов и могут значительно отличаться", - уточнил он.

Он напомнил также об ограничениях для размещения вещей в камерах хранения на вокзалах. Так, запрещается сдавать на хранение в качестве ручной клади животных и птиц, огнестрельное оружие, взрывчатые, наркотические, психотропные и разного рода опасные вещества, "а также вещи, которые могут загрязнить или повредить вещи других пассажиров". "Финансовые документы, деньги и другие ценности принимаются на хранение в качестве ручной клади только при наличии на железнодорожной станции или железнодорожном вокзале специализированной камеры хранения", - отметил эксперт.

Через пять суток после завершения оплаченного срока хранения оставленные в камере вещи вскрываются с составлением акта и описанием их содержимого.