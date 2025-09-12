Владимир Солодов дал поручение создать онлайн-площадку, чтобы каждый житель мог ознакомиться с перечнем домов, подлежащих первоочередному обследованию

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 сентября. /ТАСС/. Губернатор Камчатки Владимир Солодов назвал работу по информированию граждан об итогах обследования домов после землетрясения 30 июля недостаточной. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

"В регионе работают не только эксперты научно-исследовательского центра "Строительство", но и специалисты компании "Техкон", которые уже провели обследование 40 жилых домов. Пока работа по информированию камчатцев выстроена недостаточно четко, поэтому дал поручение создать удобную онлайн-площадку, чтобы каждый житель мог ознакомиться с перечнем домов, подлежащих первоочередному обследованию", - написал губернатор Камчатки.