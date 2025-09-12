В Москве в День города прогнозируют солнечную погоду и до 21 градуса тепла

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что в столице во время проведения мероприятия осадков не ожидается

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Солнечная погода без осадков и температура до 21 градуса тепла ожидается в столице на выходных во время проведения Дня города Москвы. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На выходных в столице, которые выпадают в этот раз на День города Москвы, прогнозируется хорошая, солнечная и теплая погода. Днем в субботу значения составят 17-19 градусов в зависимости от района, а в воскресенье показатель будет в диапазоне 16-21", - сказал он.

Вильфанд отметил, что осадков не ожидается, в оба выходных дня прогнозируется переменная облачность. Ветер будет слабым, а ночные температуры будут колебаться от 6 до 11 градусов. Такое понижение ночью объясняется малооблачностью.