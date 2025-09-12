По данным центра, среди мужских имен лидирует Михаил

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. София лидирует среди женских имен новорожденных в России, а среди мужских - Михаил. Число новорожденных с такими именам увеличилось на треть по сравнению с июлем. Это следует из данных, размещенных на информационно-аналитическом портале "Реестр ЗАГС".

По данным портала, в пятерку популярных женских имен новорожденных в РФ входят София (14,6 тыс. детей), Ева (12,8 тыс.), Анна (12 тыс.), Мария (10,7 тыс.) и Варвара (10,5 тыс.). Среди мужских детских имен популярны Михаил (16,9 тыс.), Александр (13,4 тыс.), Артем (13,4 тыс.), Матвей (11,4 тыс.), а также Тимофей (10,5 тыс.).

Число новорожденных девочек с именем София в сентябре увеличилось на 32% по сравнению с июлем, а мальчиков с именем Михаил - на 33%.

В июле сообщалось, что имя София более четырех лет лидирует среди женских имен новорожденных, а также стабильно популярны имена Анна, Ева, Виктория и Мария. В число наиболее часто выбираемых имен за пятилетие, помимо Михаила и Артема, также входят Александр, Матвей и Тимофей.