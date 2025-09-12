Главный внештатный специалист гериатр Минздрава России, член-корреспондент РАН, директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского университета Ольга Ткачева рассказала ТАСС, как увеличить продолжительность жизни и на что следует обратить внимание

Высокий шанс

"Современная наука предлагает новые возможности продления активного долголетия. Уже сегодня в России живет почти 18 тыс. людей старше 100 лет, а шанс дожить до 100 лет теперь есть у каждого второго новорожденного", — пояснила ТАСС Ольга Ткачева.

По ее словам, для повышения показателя до 78 лет к 2030 году необходим комплекс мер — системное укрепление здравоохранения, особенно в части борьбы с хроническими неинфекционными заболеваниями, широкое внедрение профилактических программ, повышение доступности медицинской помощи, развитие гериатрической службы и формирование культуры здорового образа жизни.

При этом гериатр подчеркнула, что долголетие напрямую зависит не только от медицины, но и от социальной среды, условий жизни, уровня образования и активного участия самих людей в заботе о своем здоровье.

Скорости старения

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в 2024 году составила 72,8 года, при этом к 2030 году планируется повысить этот показатель до 78 лет. По данным Росстата, на начало 2025 года доля населения в возрасте 60 лет и старше в РФ составила 24,4% (35,6 млн человек). К 2030 году прогнозируется рост показателя до 25,4%, а к 2046 году — до 30,4%.

Эксперты считают, что на процесс старения можно влиять, опираясь на достижения науки. В настоящее время уже открыты и описаны механизмы старения: геномная нестабильность, синдром системного воспаления, нарушение функций митохондрий, нарушения межклеточного взаимодействия.

Врач-кардиолог, гериатр и геронтолог, доктор медицинских наук Юрий Конев пояснил ТАСС, что старение организма человека начинается с окончанием пубертатного периода. По его словам, начало этого процесса зависит от индивидуальных особенностей каждого конкретного человека, вне зависимости от половой принадлежности. Внешние признаки старения в этом возрасте пока еще не заметны, однако некоторые физиологические показатели уже достигают своего максимума.

Скорость старения, по словам Ткачевой, закладывается на этапе планирования беременности и зависит от здоровья родителей, возраста мамы, внутриутробного развития ребенка.

Среди других важных тенденций ученые отмечают сокращение разницы в продолжительности жизни между женщинами и мужчинами. В современных условиях образ жизни мужчин стал менее тяжелым, и разница становится незначительной.

Молодые, опытные, мудрые

Как свидетельствуют данные социологического агентства "Вебер", 57% россиян чувствуют себя молодыми. Согласно результатам социологического опроса, 36% респондентов, наоборот, считают, что молодость для них уже закончилась.

Также россияне считают, что молодость может длиться и после 45 лет — такого мнения придерживаются 40% опрошенных. Однако тема старения в большинстве случаев вызывает у жителей России беспокойство — в этом признаются 79%. Почти две трети опасаются потери здоровья, а более половины — физической энергии.

Однако с возрастом опрошенные замечают и положительные изменения. На первом месте они указывают приобретение опыта, знаний и мудрости. Чуть меньше половины респондентов отмечают лучшее понимание себя, 36% — самостоятельность и независимость, 29% видят плюсы в обретении финансовой стабильности, а 27% — в увеличении свободного времени.

Дарья Шарипова