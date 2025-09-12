В свою очередь председатель Центризбиркома поблагодарила всех поздравивших ее коллег

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Члены Центральной избирательной комиссии России поздравили председателя ЦИК Эллу Памфилову с днем рождения в первый день работы информационного центра комиссии на выборах, сообщает корреспондент ТАСС.

День рождения Памфиловой совпал с началом трехдневного голосования на выборах разного уровня в регионах страны.

"Уважаемые коллеги, мы сегодня уже в неформальной обстановке Эллу Александровну поздравили. Я думаю, что было бы правильно сейчас поздравить, поскольку у нас на связи, я надеюсь, все субъекты Российской Федерации, у Эллы Александровны день рождения, и нам очень приятно видеть ее в таком цветущем состоянии, с таким жизнелюбием и жизнерадостностью на работе", - сказал заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев, пожелав Памфиловой сохранить "оптимизм, веру в справедливость и желание побороть несправедливость".

В свою очередь Памфилова поблагодарила всех поздравивших ее коллег. "Пытаюсь оправдать ваши хорошие надежды, как могу", - отметила она.

Памфилова занимает пост председателя ЦИК РФ с марта 2016 года. Ранее была народным депутатом СССР, депутатом Госдумы I и II созывов, председателем комиссии при президенте РФ по правам человека, главой Совета при президенте по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека, уполномоченным по правам человека в РФ.