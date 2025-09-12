В возрастной структуре заболеваемости наибольший рост отмечается среди организованных групп детей 3-6 лет и 7-14 лет

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Сезонный рост заболеваемости ОРВИ наблюдается в Москве. Наибольший рост по сравнению с прошлой неделей отмечается среди организованных групп детей 3-6 лет и 7-14 лет в связи с посещением образовательных учреждений, сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора.

"Сезонный рост заболеваемости ОРВИ ожидаемо регистрируется как среди взрослого, так и среди детского населения, что характерно для данного периода года в связи с формированием организованных коллективов. В возрастной структуре заболеваемости ОРВИ и гриппом за 36-ю неделю 2025 года наибольший рост заболеваемости по сравнению с прошлой неделей отмечается среди организованных групп детей 3-6 лет и 7-14 лет, посещающих детские сады и школы", - говорится в публикации на сайте.

В ведомстве подчеркнули, что в настоящее время в Москве наблюдается стабильная ситуация по гриппу и ОРВИ. Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями обусловлена респираторными вирусами негриппозной этиологии с преобладанием риновирусов - 57%.

Эпидемиологи напомнили о необходимости профилактических мер и своевременного обращения к врачу.