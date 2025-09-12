По словам заммэра столицы Анастасия Раковой, это повысит комфорт будущих мам

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Результаты кардиотокографии (КТГ) перевели в цифровой формат в Москве. Это поможет женщинам отслеживать состояние плода, не выходя из дома, сообщила журналистам заммэра столицы Анастасия Ракова.

"Недавно мы перевели результат еще одного важного исследования - кардиотокографии - в цифровой формат. Оно помогает провести диагностику состояния будущего малыша, оценить характер его сердцебиения, своевременно выявить признаки нехватки кислорода. Благодаря цифровому сервису врачи получили возможность более оперативно оценивать состояние малыша и принимать клинические решения, а будущие мамы в любой момент могут посмотреть результат исследования в электронной медкарте", - рассказала Ракова.

По ее словам, это значительно укорит процесс госпитализации пациенток или их направления в специализированное медучреждение. Кроме того, повысит комфорт будущих мам.

Заммэра добавила, что сразу после обследования акушерка проводит первичный анализ КТГ для того, чтобы убедиться в отсутствии экстренных показаний. Затем врач может ознакомиться в системе с цифровой лентой кардиотокографии для формирования заключения.