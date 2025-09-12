Москву украсили ко Дню города

Ключевым элементом концепции стали слово "Москва" и цифра "878"

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства украсили столицу флагами, праздничными плакатами и декоративными конструкциями в честь Дня города, который пройдет 13-14 сентября. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.

"В общей сложности установили свыше 3,2 тыс. флагов и декоративных конструкций, они украсили главные московские мосты, ключевые магистрали, площади возле вокзалов, въезды в город и общественные пространства. Ключевым элементом концепции стали слово "Москва" и цифра "878" - именно столько лет исполняется в этом году российской столице", - сказал он.

Заммэра добавил, что традиционно праздничные элементы установили в пешеходных зонах, на парковых территориях и вылетных магистралях. Флаговыми конструкциями украсили знаковые городские объекты, в том числе Поклонную гору и Тверскую улицу.

Зоны отдыха с цветами и качелями появились в парке "Яуза", у южного входа станции метро "Динамо", на Ходынском поле, Центральной площади и площади Юности в Зеленограде, а также в ряде парков. В музеях-заповедниках "Царицыно", "Коломенское" и в парке "Фили" установили конструкции из флагов, напоминающие воздушные шары.

"На городских билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах разместили более 600 поздравительных плакатов. Архитектурно-художественная подсветка зданий 13 и 14 сентября будет работать в праздничном режиме. На цифровых билбордах и медиафасадах покажут видеоролики, посвященные дню рождения столицы", - отметил Бирюков.

Глава комплекса городского хозяйства заверил, что дополнительно для украшения ко Дню города ничего не закупалось. Все декоративные элементы используются повторно, путем передекорирования и замены праздничных полотен.